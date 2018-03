REGATA INTERNAZIONALE PESCARA-SPALATO IL 29 E 30 MAGGIO

SPORT. PESCARA. Partirà venerdì prossimo dal porto turistico la regata internazionale Pescara- Spalato (Croazia). L’evento è organizzato dal Circolo Velico “La Scuffia” di Pescara con la collaborazione del Marina di Pescara e il circolo Croato J. K. Labud di Spalato. «Attraverso questa regata – dice Marco Bovani, presidente Circolo La Scuffia - valida per il Campionato italiano offshore 2015, è stato costruito in tre anni un ponte virtuale con i circoli croati, per avere una piattaforma di collaborazione e portare molte più barche competitive per far conoscere Pescara agli amici della costa adriatica e attirare barche di prestigio che attireranno comunicazione. Ci sono le basi per istituire questa comunicazione perché Spalato ha risposto molto bene a questo invito. Ringrazio il Comune e la Giunta regionale per aver patrocinato questo evento».

«Sentivamo da tempo l’assenza di una regata internazionale, per l’importanza dello sport, che lega attività non solo sportive ma anche di collaborazione ed economiche tra le due sponde – sottolinea Francesco Di Filippo, presidente Assonautica - La regata stessa diventa simbolo di energia pulita, e gli equipaggi simbolo dei due paesi, entrambi con lo stesso obiettivo seppur seguendo diverse rotte».