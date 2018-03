SANITA': DI EGIDIO E TARASCHI NUOVI DIRETTORI UNITA' ASL TERAMO

TERAMO. Vincenzo Di Egidio e Francesco Taraschi sono stati nominati direttori, rispettivamente della Radiologia e della Anestesia e Terapia Intensiva post operatoria cardiochirurgica dell'ospedale di Teramo. Vincenzo Di Egidio, specialista in Radiologia ma anche in Chirurgia dell'Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva presso l'Universita' dell'Aquila, ha avuto numerosi incarichi di insegnamento presso la stessa Universita'. Ad oggi ha eseguito piu' di 1.000 procedure tra embolizzazioni di aneurismi intracranici, trombolisi intra-arteriosa in pazienti con ictus ischemico in fase iperacuta e Malformazioni Artero-Venose cerebrali e questo lo ha portato ad essere il centro di riferimento dell'Italia centro meridionale. E' autore di numerosi articoli e pubblicazioni scientifiche. Ha ottenuto il premio conferito dalla "European society of neuroradiology cum laude poster award diploma" nel XXXV congresso della societa' europea di neuroradiologia svoltosi ad Anversa (Belgio) nel settembre 2011 con il lavoro: "Trombolisi farmacologica e embolectomia meccanica loco-regionale nello stroke ischemico iperacuto: esperienza preliminare a singolo centro su 42 casi".

Francesco Taraschi, si e' specializzato in Anestesia e Rianimazione presso l'Universita' degli Studi di Trieste nel 1985 ed in cardiologia presso l'Universita' degli Studi dell'Aquila nel 2006. Presta servizio dal 1986 presso l'Unita' Operativa Complessa di Anestesia e Terapia Intensiva Post Operatoria Cardiochirurgica dell'Ospedale di Teramo. Ha eseguito circa 4.000 interventi di Cardiochirurgia e di Cardiologia Interventistica sia direttamente che come responsabile delle procedure, ed ha gestito per anni la Terapia Intensiva Cardiochirurgica.