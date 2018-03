STATUTO REGIONE ABRUZZO: ENTRA IL DIRITTO AL CIBO

ABRUZZO. Il Consiglio regionale, nella seduta di ieri, ha approvato, in via definitiva, la modifica allo Statuto della Regione che introduce – all’articolo 7 bis – il “diritto al cibo”. Questo il testo: "«Diritto al cibo – 1. La Regione promuove il diritto al cibo e ad una alimentazione adeguata, intesi come diritto ad avere un regolare, permanente e libero accesso a un cibo di qualità, sufficiente, sano e culturalmente appropriato, che garantisca il soddisfacimento mentale e fisico, individuale e collettivo, necessario a condurre una vita degna; 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione contribuisce a favorire e determinare misure per il contrasto alla malnutrizione, sia nella forma di denutrizione che di sovrappeso e obesità, per la lotta agli sprechi, in particolare alimentare, e ai cambiamenti climatici, quali aspetti fondamentali del diritto alla salute, anche nella sua specificazione di diritto ad un ambiente sano e ne sostiene le attività di informazione e sensibilizzazione».