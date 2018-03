APPROVATA LA RISOLUZIONE DI PIETRO SMARGIASSI SUL VIADOTTO FIUME SANGRO

ABRUZZO. Approvata all’unanimità la Risoluzione, presentata in Consiglio regionale dal consigliere Pietro Smargiassi (M5S) sul Viadotto sul Fiume Sangro. La risoluzione penta stellata, già protocollata i primi di maggio, è stata seguita dal clamore mediatico, non solo locale ma anche nazionale attraverso l'intervento di una troupe di Striscia la Notizia. La Risoluzione di Smargiassi, oggi finalmente discussa, impegna tutte le strutture tecniche di Provincia e Genio civile a verificare l’effettiva natura statica e di sicurezza sul Ponte Nuovo Sangro per garantire la sicurezza degli automobilisti.