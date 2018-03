POLIZIA SVENTA FURTO CARICO PNEUMATICI IN A14 TORTORETO

TORTORETO. Avevano caricato 160 pneumatici nel vano di un furgone da un camion posteggiato in area di servizio ma, all'arrivo della polizia del Centro operativo autostradale di Citta' Sant'Angelo (Pescara), si sono dati alla fuga. Il tentato furto di pneumatici e' stato sventato, la scorsa notte, intorno alle 2,30 lungo l'autostrada A14 a Tortoreto (Teramo). La telefonata giunta al Coa segnalava la presenza di ladri che stavano caricando su un fugone, (non risultato rubato ed intestato ad una ditta di Foggia) pneumatici dal rimorchio di un camion. L'autotrasportatore, un polacco, aveva fatto sosta nell'area di servizio sud e si era addormentato. Il commando, composto da cinque forse sei persone, aveva proceduto al furto. E ci sarebbero riusciti se qualcuno non avesse dato l'allarme. I banditi, intercettati dalla polizia, hanno abbandonato il carico ed il mezzo sul quale avevano sistemato gli pneumatici fuggendo per le campagne tortoretane. Complice il buio, i ladri hanno avuto strada facile. Il furgone e' stato sequestrato per gli accertamenti del caso mentre la stazione di servizio non e' dotata di telecamere. Indagini in corso.