ELEZIONI CHIETI. IL M5S SCEGLIERA’ GLI ASSESSORI TRAMITE CURRICULA

CHIETI. Come già fatto in altri comuni la promessa elettorale del M5s è: selezione degli assessori tramite curricula.

«A differenza dei partiti che scelgono le persone destinate alla gestione della macchina amministrativa sulla base di convenienze, amicizie, scambi di favori e bacini elettorali», spiega Ottavio Argenio, candidato M5s, «noi decidiamo di non trascurare la collettività. Assegnare un assessorato significa quasi sempre ringraziare chi ha portato più voti: questa pratica non ha senso! Gli assessori vanno scelti per la competenza e per la motivazione che dimostrano nell’impegnarsi al massimo per realizzare il programma elettorale votato dai cittadini. Noi il programma non lo cestiniamo un’ora dopo la vittoria come invece, troppo spesso avviene. Chieti 5 Stelle vuole eliminare questa pratica selezionando gli assessori già prima delle elezioni. Essi saranno scelti tra persone COMPETENTI ed INDIPENDENTI, non necessariamente iscritte al MoVimento 5 Stelle, ma che dimostrino piena adesione al programma e reale volontà di realizzarlo, ancor meglio se espressione di organizzazioni che operano attivamente sul territorio».