SFUMATI DUE COLPI A CEPAGATTI, LADRI IN FUGA

CEPAGATTI. Due furti sono sfumati a Cepagatti i (Pescara), il primo ai danni di un distributore di carburanti in via Morante, il secondo ai danni di un supermercato in via Dei Pini. Al distributore quattro persone, con il volto coperto da passamontagna, dopo aver manomesso le telecamere, si sono introdotte negli uffici della stazione di servizio facendo scattare l'allarme per cui i carabinieri e il personale della vigilanza privata sono riusciti a mettere in fuga i ladri intervenendo nel giro di poco. Al supermercato, invece, con un Fiat Doblo' rubato giorni fa a Notaresco (Teramo), i ladri hanno sfondato un'uscita di sicurezza e sono entrati per poi impossessarsi della cassaforte. I residenti, sentendo i rumori, hanno chiamato il 112, permettendo anche in questo caso il pronto intervento delle pattuglie. I carabinieri hanno intercettato il furgone e dopo un breve inseguimento i malviventi hanno abbandonato il mezzo dandosi alla fuga a piedi, per le campagne. I carabinieri hanno recuperato il Doblo' e all'interno c'era la cassaforte chiusa, mentre dei ladri nessuna traccia.