ANTONIO DI MARCO ELETTO NUOVO PRESIDENTE UPI ABRUZZO

ABRUZZO. Il presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco è stato eletto presidente dell’UPI Abruzzo. Questo pomeriggio il consiglio direttivo si è riunito presso la sala consiliare di palazzo dei marmi e ha eletto all’unanimità Di Marco.

«È per me un grande onore ricevere questo attestato di stima e fiducia da parte dei miei colleghi presidenti. Il ruolo che assumo oggi, però, implica grandi responsabilità e un duro lavoro», ha dichiarato Di Marco, subito dopo aver ricevuto la nomina, «Sono quattro, in breve, i punti su cui mi concentrerò nell’assolvere questo incarico. Il primo riguarda la vera grande sfida dell’Upi Abruzzo, che non può che essere legata all’attenzionare la ormai prossima legge regionale sul riordino delle Province, affinché sia garantito il futuro lavorativo di tutti i dipendenti degli enti provinciali. Il nostro compito sarà, poi, coinvolgere tutti i parlamentari abruzzesi in modo che il governo stanzi le risorse necessarie che ci permettano di assolvere le tre funzioni rimaste in capo agli enti provinciali: viabilità, edilizia scolastica e ambiente. Ho dichiarato più volte che non è possibile non avere alcuna certezza di cassa e dover andare avanti affrontando, di volta in volta, le emergenze che ci si presentano: occorre programmazione e, per farla, servono fondi sicuri».

«Il terzo obiettivo che mi prefiggo», ha aggiunto, «è quello di elaborare una serie di programmi concordati con i Comuni d’Abruzzo, affinché le Province svolgano di più e meglio il ruolo di prossimità ai territori comunali, pianificando iniziative in sinergia con l’Anci. Infine, credo che sia necessario esercitare la funzione di lobby a Roma, poiché il governo deve comprendere che i territori non possono essere lasciati soli. A tal proposito, organizzerò quanto prima una serie di incontri con i parlamentari abruzzesi, con i responsabili dei partiti, con la Regione e con i tecnici, per definire la strada da seguire».