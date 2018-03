AUTISTI TIR MARSICA BLOCCANO CARTIERA BURGO AVEZZANO

AVEZZANO. Una manifestazione di protesta è stata attuata, stamane, dinanzi ai cancelli della cartiera Burgo di Avezzano, da autotrasportatori della Marsica che hanno bloccato alcuni camion, diretti a Bergamo, guidati da autisti campani. Gli autotrasportatori marsicani contestano l'accordo che l'azienda ha stipulato con vettori di altre regioni per il trasporto della carta in Italia. Il blocco riguarda esclusivamente i mezzi che non appartengono a società o cooperative della Marsica. La protesta, secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, andrà avanti ad oltranza.