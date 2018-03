CONSIGLIO ABRUZZO. «PD ASSENTE IN COMMISSIONE»

L'AQUILA. «Il Pd continua inesorabilmente a far mancare la sua presenza durante i lavori in Commissione, nonostante si discutano provvedimenti importanti e molto attesi».

È accaduto oggi nella seduta della Commissione Politiche europee e internazionali convocata per le 9.30 e lo denuncia il presidente della Commissione di Vigilanza e consigliere di Forza Italia, Mauro Febbo. «Alle 10 i banchi del partito di maggioranza del Pd erano ancora vuoti -. Questo atteggiamento da parte dei colleghi dei democrat - spiega - è ancor più grave, se si considera che l'unico punto all'ordine del giorno riguarda un importante provvedimento in materia di riordino delle Ater che hanno criticità finanziarie come quella di Chieti, dove peraltro i dipendenti da mesi non percepiscono lo stipendio. La legge è stata approvata e licenziata con i voti di Forza Italia. Va sottolineato che il progetto di legge era stato presentato dal collega Pietrucci, aquilano ma anche lui assente».