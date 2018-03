INCIDENTE SU A14: TIR SI RIBALTA

ANCONA. Il tratto dell'A14 tra Ancona Nord e Ancona Sud in direzione Pescara è temporaneamente chiuso a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 228: un mezzo pesante carico di bottiglie di vino si è ribaltato, e una persona è rimasta ferita. Si registrano 4 km di coda all'uscita obbligatoria di Ancona nord ed un km a quella di Ancona sud. Autostrade per l'Italia consiglia gli automobilisti provenienti da Bologna e diretti a Pescara di uscire ad Ancona Nord, percorrere SS76 e poi tramite la SS16 rientrare ad Ancona Sud. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria di Ancona Nord possono percorrere la SP33 e tramite la SP2 rientrare ad Ancona Sud. Percorsi inversi per chi è diretto verso Bologna.