DAL 25 MAGGIO PARTE IL NUOVO VOLO PER L’ALBANIA

ABRUZZO. Pescara-il prossimo 25 maggio Balkan Express Fly&Tour operator darà il via alla nuova tratta aerea dall’aeroporto di Pescara verso Tirana.

Dopo Bari e Brindisi anche l’aeroporto d’Abruzzo sarà comodamente collegato con l’Albania con la nuova tratta in partenza ogni lunedì e venerdì operata dalla compagnia aerea Air Vallee con un fokker 50. Le tariffe a partire da 49€ a tratta, incluso tasse e bagaglio.

Il primo volo partirà lunedì 25 maggio 2015 alle ore 15.00 dall’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo, poco più di un’ora di volo per raggiungere la nuova destinazione Balkan Express, che permetterà a studenti e lavoratori pendolari di raggiungere la città di Tirana, ma anche tutti coloro che per la stagione estiva hanno intenzione di visitare le coste dell’Albania come quelle di Durazzo o Saranda, terre da scoprire dal mare blu intenso che domina la scena.