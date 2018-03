PESCARA. ESENZIONE DEL 75% DELLA COSAP PER COMITATI ORGANIZZATORI DELLE FESTE

PESCARA. La Giunta Alessandrini voleva esentare dal pagamento della Cosap (la tassa sull’occupazione del suolo pubblico) solo le tre Feste Religiose della Madonna dei Sette Dolori, di San Cetteo e di S. Andrea.



Durante il consiglio è infatti stato approvato un sub-emendamento, a firma dei consiglieri di Forza Italia, NCD e Pescara Futura, che esenta integralmente dal pagamento della Cosap, la Festa del Santo Patrono della Città e inserisce, una agevolazione del 75% per tutte le altre occupazioni realizzate per festività religiose ad opera dei Comitati Organizzatori.

«In questo modo», commenta i centrodestra, «anche i piccoli Comitati Parrocchiali che con estrema difficoltà ogni anno organizzano Feste Parrocchiali in tanti rioni della nostra Città, possono tirare un sospiro di sollievo».