PUNTANO PISTOLA ALLA TESTA A GESTORE DISTRIBUTORE PER RAPINA

AVEZZANO. Hanno puntato la pistola alla testa del gestore della stazione di servizio facendosi consegnare l'incasso della giornata, circa 300 euro, e si sono allontanati in macchina. Due rapinatori hanno compiuto il colpo ieri sera pochi minuti prima dell'orario di chiusura ai danni del gestore della pompa di benzina di via Sandro Pertini nei pressi del nucleo industriale di Avezzano. Sul posto i carabinieri di Avezzano e gli agenti del commissariato che stanno visionando in questo momento i filmati del circuito di sicurezza che identificare gli autori della rapina.