PESCA: AVVIATO ITER VELOCE PER RISTORO ARMATORI PESCARESI

PESCARA. «Il nostro impegno a favore delle marinerie e dell'economia ittica non si ferma alla proposta di costituzione del Tavolo blu del Medio Adriatico, promossa a Pescara nello scorso fine settimana. L'attività messa in campo nel settembre scorso ha permesso di accorciare sensibilmente la procedura di liquidazione dei rimborsi per gli indennizzi destinati agli operatori che hanno dovuto osservare il fermo biologico nel 2014». L'onorevole del Pd Laura Venittelli, responsabile nazionale del settore Pesca e Acquacoltura d'intesa con la collega Vittoria D'Incecco, esprimono soddisfazione per l'avvio dell'iter che porterà al pagamento dei ristori agli armatori della marineria pescarese in tempi nettamente anticipati rispetto alle ultime annualità.