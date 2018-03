RISCHIO IDROGEOLOGICO: LAVORI CONSOLIDAMENTO AD AIELLI

L'AQUILA. Affidamento dei lavori per il consolidamento nella zona via Vallone nel comune di Aielli all'impresa San Giovanni Inerti, aggiudicataria della gara d'appalto per un ammontare complessivo di circa 600 mila euro. Il contratto è stato sottoscritto oggi tra il Presidente della giunta regionale, Luciano D'Alfonso, in qualità di Commissario straordinario, presso Palazzo Silone, all'Aquila, per un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico che prevede il consolidamento dei versanti rocciosi - in Via Vallone nel Comune di Aielli (L'Aquila). L'intervento rientra nell'Accordo di programma stipulato tra il ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari.