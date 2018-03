SI FINGEVA CIECO, 51ENNE A GIUDIZIO PER TRUFFA ALL'INPS

CHIETI. Un uomo di 51 anni della provincia di Chieti che si fingeva cieco è stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale di Chieti Luca De Ninis con l'accusa di truffa ai danni dell'Inps. Il processo si terrà il prossimo 8 luglio. A lui si è arrivati in seguito ad una segnalazione giunta in Procura e alle indagini condotte dalla Guardia di Finanza. L'ingiusto profitto ai danni dell'Inps ammonta a oltre 52 mila euro, la cifra che l'uomo ha percepito dal primo novembre del 2008 al 31 ottobre del 2012 è la somma dell'indennità di accompagnamento, pari a 37.987 euro, e della pensione di invalidità, pari a 14.858 euro. Secondo l'accusa il finto cieco avrebbe indotto in errore in due circostanze la Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità ed avrebbe falsificato alcuni esami medici con la complicità di un oculista.