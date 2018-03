TENTATA VIOLENZA SESSUALE: UOMO FERMATO SU TRENO E DENUNCIATO

PESCARA. Dovra' rispondere di tentata violenza sessuale il 34enne, originario del Guatemala e domiciliato in provincia di Matera, che la polizia ferroviaria di Pescara ha denunciato dopo aver ricevuto la segnalazione da un treno, un intercity Bologna - Lecce. Poco prima di arrivare a Pescara si sarebbe infilato nello scomparto del treno dove viaggiava una ragazza, che stava studiando, e ha cominciato a toccarsi le parti intime ammiccando alla giovane che ha cominciato a urlare e si e' rivolta al capotreno, il quale ha lanciato l'allarme alla polizia. Una volta a Pescara l'uomo e' stato prelevato dagli agenti della Polfer e lo hanno segnalato all'autorita' giudiziaria. Pare che gia' in passato si sia reso responsabile di episodi simili. La giovane, ascoltata dalla Polfer, era molto turbata. Tra i due non c'e' stato alcun tipo di contatto fisico.