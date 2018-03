ACCUSA COMANDANTE CARABINIERI CON UN SMS, CONDANNATA

AVEZZANO. Aveva inviato un sms alla centrale operativa dei Carabinieri di Tagliacozzo (L'Aquila) con cui accusava il comandante della stazione di svolgere indagini per conto di privati e non per conto della Procura della Repubblica. Per tale motivo una donna di 52 anni è stata condannata dal giudice del tribunale di Avezzano, Stefano Venturini, a scontare una pena, patteggiata e sospesa, di 6 mesi e 10 giorni di reclusione per diffamazione. Gli episodi risalgono al periodo fra luglio 2009 e marzo 2010. La Procura, su denuncia del comandante della stazione di Tagliacozzo, aveva avviato un procedimento penale a carico della donna citandola direttamente a giudizio.