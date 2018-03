INCIDENTI LAVORO: FINISCE SOTTO ROTOPRESSA, FERITO A PENNE

PENNE. Ferito mentre lavorava con una rotopressa un 78enne di Penne ora ricoverato nel reparto di Ortopedia del locale ospedale per le lesioni riportate. L'incidente è avvenuto in un terreno di sua proprietà, in località Colle Trotta del centro Vestino. Secondo una prima ricostruzione, il macchinario si sarebbe inceppato, l'uomo sarebbe sceso per sbloccarlo e il mezzo, a quel punto, lo avrebbe travolto. È stato soccorso e trasferito in ospedale. Ha riportato delle fratture scomposte e, secondo i medici dell'ospedale di Pescara, una prognosi di 35 giorni. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Penne, diretti dal capitano Alessandro Albano.