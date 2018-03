TROVATO MORTO SACERDOTE SCOMPARSO CASA RIPOSO FONTECCHIO

L’AQUILA. E' stato ritrovato morto nel primo pomeriggio, il sacerdote Italo Aldo Di Francesco, di 84 anni il presbitero, uno degli ospiti della residenza sanitaria assistenziale di Fontecchio (L'Aquila) "Opera Santa Maria della Pace". Sono stati i vigili del fuoco a trovarlo senza vita in aperta campagna in un luogo non molto lontano dalla struttura sanitaria dalla quale l'anziano si era allontanato lunedi' intorno alle 17. Sul posto e' intervenuto anche un elicottero dei vigili del fuoco per il trasporto della salma all'ospedale dell'Aquila. E' stato insegnante di storia e docente all'Istituto teologico abruzzese e molisano nell'ambito dell'arcidiocesi di Chieti-Vasto.