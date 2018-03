SECONDA GIORNATA NAZIONALE «BIOLOGO NUTRIZIONISTA IN PIAZZA»

ABRUZZO. In Italia una persona su tre è al di sopra del proprio peso ideale. Al problema della malnutrizione sono correlate disfunzioni metaboliche che possono minare la salute della popolazione ma anche incidere sulla spesa sanitaria. Patologie correlate all'obesità quali l’ipertensione, l’intolleranza glucidica, il diabete, la steatosi epatica, solo per citare qualche esempio, non sono più esclusive delle persone adulte ma iniziano, in maniera preoccupante, a interessare i bambini in età scolare. Così come pasti consumati frettolosamente e fuori casa e ritmi di vita incalzanti portano a scegliere junk food, fast food, maxi porzioni, alimenti iperconditi e bibite zuccherate.

Per questo è fondamentale l’educazione alimentare. Con questa idea è nato il progetto della «Giornata Nazionale del Biologo Nutrizionista» che nella sua seconda edizione vedrà schierati sabato 23 e domenica 24 maggio numerosi biologi nutrizionisti che presteranno volontariamente e gratuitamente la loro opera professionale all'interno di stand organizzati in più studi di consulenza. Saranno effettuate, a chi ne farà richiesta, interviste alimentari e dello stile di vita, valutazioni antropometriche e dello stato nutrizionale.

A L’Aquila i Biologi Nutrizionisti saranno in Piazza Duomo dalle 10.00 alle 18.00

L’evento abruzzese è patrocinato anche dal Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente dell’Università degli Studi dell’Aquila.