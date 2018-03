AUTOBUS CONTRO CASA A CARSOLI, FERITO CONDUCENTE

AVEZZANO. Un autobus con cinque persone a bordo, compreso il conducente, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro un'abitazione, in via L'Aquila, a Carsoli. L'autista del mezzo pubblico è rimasto incastrato tra le lamiere e i vigili del fuoco stanno operando per estrarlo. Gli altri passeggeri non hanno riportato conseguenze. Sul posto sono intervenuti i anche i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, coordinati dal capitano Edoardo Commandè, e un elisoccorso del 118.

Ci sono volute quasi due ore di lavoro da parte dei Vigili del Fuoco di Avezzano per estrarre dalle lamiere il conducente dell'autobus che questa mattina si è schiantato contro un'abitazione di Carsoli, in via L'Aquila, mentre percorreva la tratta Carsoli-Vivaro Romano. L'uomo, che non è in pericolo di vita, era rimasto incastrato con una gamba ed ora è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Sul mezzo c'erano anche quattro passeggeri, due donne e due bambini, che non hanno riportato conseguenze.