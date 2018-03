LFOUNDRY: RINUNCIA A PARTE SALARIO PER EVITARE LICENZIAMENTI

AVEZZANO. Gli oltre mille dipendenti della L-Foundry (ex Micron) di Avezzano rinunceranno a una parte di salario in cambio del mantenimento del posto di lavoro, qualora la situazione di crisi dovesse perdurare anche dopo la scadenza della cassa integrazione. È il risultato di un referendum interno in relazione all'accordo quadro stipulato tra i sindacati e l'azienda sulla riduzione oraria pro capite di due giorni al mese in cambio di nessuna procedura di licenziamento. "L'auspicio - dichiara un sindacalista - è che non si debba mai attuare, dato che dipenderà dai livelli produttivi". L'accordo, inoltre, favorisce in prospettiva la possibilità, da parte dell'azienda, di aderire a prestiti e finanziamenti necessari al mantenimento del sito, bilanciando la riduzione dei costi in proporzione alle commesse.