ANAS: GIANNI ARMANI NUOVO PRESIDENTE E AD

ROMA. Gianni Vittorio Armani e' il nuovo presidente e amministratore delegato dell'Anas. Succede a Pietro Ciucci. L'assemblea degli azionisti ha anche deliberato la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della societa' per il triennio 2015-2017: sara' composto da Gianni Vittorio Armani, Cristiana Alicata e Francesca Moraci.

Armani ha 48 anni, e' sposato e ha due figli. Si e' laureato in Ingegneria Elettrica all'Universita' di Roma "La Sapienza" e ha conseguito il master in Business Administration in gestione finanziaria presso la School of Management del Mit di Cambridge, in Massachusetts. Dal 2005 a Terna, prima come Direttore Operations Italia, successivamente come Amministratore Delegato di Terna Rete Italia, societa' del Gruppo che si occupa dell'esercizio, della manutenzione e dello sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale. In precedenza ha lavorato al Grtn-Gestore della Rete Elettrica Nazionale (2003-2005), prima ancora in McKinsey & Company (1998-2003) e Telecom Italia (1995-1996). Alicata, 39 anni, laureata in Ingegneria Meccanica all'Universita' di Roma "La Sapienza", e' responsabile della sede di Napoli della Fca Center Italia Spa e ha ricoperto vari incarichi nel gruppo Fiat. Moraci, 59 anni, e' professore ordinario di urbanistica presso la Universita' degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Phd in pianificazione territoriale ed e' componente fra l'altro del Comitato di Esperti preposto all'elaborazione del piano strategico nazionale della portualita' e della logistica.