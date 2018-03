RIENTRATO ALLARME MENINGITE A CHIETI

CHIETI. Rientra l'allarme per un detenuto del carcere di Sulmona ricoverato all'ospedale di Chieti con una sospetta meningite batterica. Dagli esami e' emerso che si tratta di meningite di tipo virale, patologia non contagiosa. Il paziente era stato ricoverato d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Chieti dopo essere entrato in coma per una sospetta meningite. Le sue condizioni sono migliorate e gia' domani potrebbe essere trasferito nel reparto malattie infettive del San Salvatore dell''Aquila.