LUCO DEI MARSI, DUE ARRESTI PER DROGA

CRONACA. CELANO. Ancora due arresti per spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio della Marsica ad opera di cittadini extracomunitari di origine marocchina non in regola con i permessi di soggiorno. In manette sono finiti F.J, 30 anni e M.A., 24 anni, già arrestato dai militari della stazione di Luco dei Marsi nel febbraio 2014. I due stranieri dovranno ora rispondere del reato continuato ed in concorso di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.