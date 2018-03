TENTA SUICIDIO CON GAS A VASTO, SALVATO DA POLIZIOTTI

VASTO. Prima di farla finita un 52enne ha avvertito la sua ex convivente che a sua volta ha chiamato il 113. Il tempestivo e decisivo intervento degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Vasto ha impedito che si consumasse una tragedia in un condominio nella periferia della città. L'uomo era in casa e aveva aperto in cucina le manopole del gas del fornello, dopo aver chiuso e sigillato con gli stracci tutte le finestre e dato fuoco ad alcuni giornali. Dopo aver messo in sicurezza l'appartamento gli agenti hanno accompagnato il 52enne all'ospedale accertando che era già in cura presso il Centro igiene mentale dove è stato ricoverato per le cure del caso.(