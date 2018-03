SFONDANO LA VETRATA DEL CENTRO COMMERCIALE E RUBANO BANCOMAT

TERAMO. Hanno sfondato la vetrata dell'ingresso sul lato nord del centro commerciale e poi si sono 'dedicati' all'estrazione della postazione bancomat della Bnl, portandosela via. E' successo la scorsa notte al Centro commerciale Val Vibrata di Colonnella. Ignoti, forse una banda, hanno utilizzato un piccolo autocarro per sfondare la vetrata d'ingresso e una volta dentro hanno smontato il distributore automatico della Banca Nazionale del Lavoro e in tutta tranquillità si sono allontanati dopo averlo caricato probabilmente sullo stesso mezzo usato per la 'spaccata'. Ad accorgersi del colpo le guardie giurate messe in allarme dall'impianto di sicurezza ma al momento dell'intervento i ladri si erano dileguati. Al momento non si conosce l'ammontare del bottino che tuttavia è ingente per via del fatto che nel week end il Bancomat potrebbe essere stato caricato con somme maggiori. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della stazione di Colonnella e del nucleo operativo per individuare gli autori: sono in corso anche le analisi dell'impianto di videosorveglianza del centro commerciale.