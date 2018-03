INSEDIATO IL NUOVO CDA DELLA OPS SPA

CHIETI. Si insedia il nuovo cda dell’OPS spa, ente strumentale della provincia di Chieti e del Comune di Chieti. Nuovo presidente Nando Marinucci, nominato nella seduta di mercoledì scorso insieme ad Ada Di Meo, per la Provincia di Chieti, e Giacinto Mariotti, per il Comune di Chieti. Primo consiglio d’amministrazione convocato per lunedì prossimo, con la formula d’urgenza, per gli adempimenti di rito e quelli legati al piano operativo.