VARIANTE 16. INCIDENTE NELLA GALLERIA SAN SILVESTRO: DUE FERITI

PESCARA. Due persone sono rimaste ferite in uno scontro nella galleria “San Silvestro” sulla strada statale 714 “Tangenziale di Pescara”. Il traffico è rimasto rallentato per diversi minuti. Per cause in corso di accertamento il sinistro ha coinvolto due autovetture e un mezzo pesante, provocando il ferimento di due persone.

Sul posto sono presenti le squadre della Polizia Stradale e dell’Anas, per la gestione della viabilità, per la rimozione dei mezzi incidentati e per effettuare la pulizia del piano viabile, al fine di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.