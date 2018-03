FRANCAVILLA. Autostrade per l’Italia comunica che sull'A14 Bologna-Taranto, dalle ore 21:00 di oggi - venerdì 15 maggio 2015 - alle ore 7:00 di domani - sabato 16 maggio 2015 -, sarà chiuso il tratto Pescara ovest-Pescara sud (da Dragonara a Francavilla al Mare) in entrambe le direzioni per lavori di consolidamento scarpata.