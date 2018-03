SFERRA PUGNO A CARABINIERE, ARRESTATO 49ENNE TERAMANO

MARTINSICURO. I carabinieri della stazione di Martinsicuro hanno arrestato un 49enne del posto per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'uomo, la scorsa notte intorno all'una, sul lungomare di Martinsicuro in modo esagitato stava infastidendo i presenti. Quando sono arrivati i carabinieri, che lo hanno invitato a togliersi dalla strada e a raggiungerli sul marciapiede nel tentativo di comporre pacificamente la questione, il 49enne, gia' noto alle forze dell'ordine, per tutta risposta ha sferrato un pugno al volto del militare di pattuglia cogliendolo alla sprovvista. A quel punto sono scattate le manette. Il militare ne avra' per sette giorni. Ad Alba Adriatica, il giudice di sorveglianza ha revocato il beneficio dei domiciliari a un 38enne del posto che scontava una pena per droga. Il rom era stato sorpreso fuori casa e per questo e' stata chiesta ed ottenuta la revoca ed il trasferimento nel carcere di Teramo.