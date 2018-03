OPERAIO SCHIACCIATO DA ASCENSORE, È GRAVE

VASTO. Un operaio di 39 anni è stato ricoverato in ospedale a Pescara in condizioni critiche dopo essere rimasto schiacciato dall'ascensore sul quale lavorava per la periodica manutenzione in un condominio a Vasto. Gli agenti del locale commissariato di Polizia stanno cercando di ricostruire le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per recuperare l'operaio dalla tromba dell'ascensore. L'uomo è stato poi trasferito in ospedale in eliambulanza.