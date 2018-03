PESCARA, SABATO 16 E’ LA NOTTE DEI MUSEI, VISITE GRATIS FINO ALLE 24

ARTE. PESCARA. Si svolgerà sabato 16 maggio l’edizione 2015 dell’evento “Notte dei Musei”, iniziativa promossa dal Consiglio d’Europa nei 47 Paesi aderenti per favorire l’apertura serale straordinaria di numerosi monumenti, musei e aree archeologiche statali per sabato 16 maggio. I musei cittadini saranno tutti aperti, quelli comunali con accesso gratuito e ingresso fino alle ore 23. Visitabili per l’occasione anche il Museo Paparella Treccia, Casa d’Annunzio aperta fino alle 24 con biglietto simbolico pari a 1 euro e il Museo delle Genti aperto fino all’1,30.