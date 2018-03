CAMINO ACCESO DISTRUGGE APPARTAMENTO A CANZANO, SALVI OCCUPANTI

CANZANO. Potrebbe essere il camino la causa dell'incendio che ieri, intorno alle 11,30, e' divampato in un'abitazione al secondo piano di una palazzina che si trova a Canzano (Teramo). L'alloggio e' occupato da due persone che tenevano ancora il camino acceso. Il rogo si e' impossessato in un attimo dell'alloggio che e' stato dichiarato inagibile. Ci sono volute diverse ore per soffocare le fiamme anche perche' i vigili del fuoco di teramo hanno dovuto mettere in sicurezza l'impianto del gas temendo la presenza di bombole gpl. Gli occupanti stanno bene. (