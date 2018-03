LADRI DI LUSSO IN AZIONE, VIA CON IDROMASSAGGIO E BOX DOCCIA

ALANNO. Una vasca idromassaggio di lusso, due box doccia di ultima generazione e rubinetteria di valore, per un totale di circa 20mila euro: è il bilancio di un furto messo a segno nella notte all'interno di uno show room di articoli per il bagno, ad Alanno Scalo. I ladri sono entrati nella struttura forzando il cancello elettrico ed hanno agito indisturbati, portando via il materiale. Il danno non è coperto da assicurazione. Sull'episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Penne.