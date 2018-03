SCONTRO AUTO-MOTO, GRAVE 52ENNE A SPOLTORE

SPOLTORE. Un 52enne di Spoltore, G.B., è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale tra un'auto e una moto che si è verificato nella cittadina del pescarese. Lo scontro è lungo una strada provinciale, in località Santa Lucia. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, alla guida di un motociclo, si sarebbe scontrato frontalmente con un'automobile. Soccorso dal personale del 118, il 52enne è stato trasferito in ospedale; la prognosi è riservata. In stato di choc, è stato accompagnato in ospedale anche il conducente dell'automobile. Dei rilievi si sta occupando la Polizia municipale di Spoltore, agli ordini del comandante Panfilo D'Orazio.