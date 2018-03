FURTI A TIVOLI E VASTO, PRESO A MARTINSICURO LADRO FUNAMBOLO

MARTINSICURO. I carabinieri del reparto operativo di Teramo insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ascoli Piceno e della compagnia di Alba Adriatica, in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dai tribunali di Tivoli e Vasto hanno arrestato un 30enne romeno, residente nella provincia di Viterbo ma domiciliato a Martinsicuro. Deve rispondere di una serie di rapine, ricettazioni e furti, commessi nelle due province. L'uomo era specializzato nei furti in abitazione. Sapeva introdursi con capacita' da funambolo. L'arrestato, trovato in compagnia di quattro suoi connazionali, sul conto dei quali sono tuttora in corso accertamenti specifici anche conseguenti al risultato delle perquisizioni eseguite contestualmente alla cattura, ha inutilmente tentato di sottrarsi all'arresto calandosi dal quarto piano della palazzina in cui era stato rintracciato. Non si esclude possa anche aver preso parte a furti nella provincia di Teramo. Il romeno si trova nel carcere di Castrogno a Teramo.