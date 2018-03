STRADA COLLE RENAZZO: AGGIUDICATI I LAVORI PER RIMUOVERE FRANA

PESCARA. Trovato le risorse per rimuovere la frana di Colle Renazzo che dal 2013 aspetta interventi e in data odierna è stato possibile procedere all’apertura della buste per l’affidamento dei lavori. La ditta che si è aggiudicata l’intervento è la Saceb Srl di Chieti, che ha offerto un ribasso del 38,647 per cento su un importo a base d’asta pari a 175.734 euro.

Ora si procederà con la verifica dei requisiti. Secondo l’amministrazione comunale prima dell’estate i lavori dovrebbero partire.