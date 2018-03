CENTRO SPERIMENTALE: ALLIEVI GIRANO UN FILM COLLETTIVO SU ALPINI

L’AQUILA. Mancano poche ore all’inizio dell’88^ adunata nazionale degli Alpini che animerà la città dell’Aquila dal 15 al 17 maggio e gli allievi del Corso di Reportage Audiovisivo della sede Abruzzo del Centro Sperimentale di Cinematografia saranno in prima linea per raccogliere immagini, testimonianze, racconti, esperienze.

I nove studenti del primo anno del Corso di Reportage Audiovisivo, con la supervisione del direttore didattico Daniele Segre, si muoveranno con tre troupe per i tre giorni, e le tre notti, dell’Adunata raccontando non solo il naturale svolgersi degli eventi, ma andando alla ricerca di storie, immagini, dettagli che saranno prezioso materiale per la produzione di nove episodi video, parte di un film collettivo sull’88^ Adunata Nazionale Alpini che verrà presentato al pubblico il prossimo autunno.

Il progetto di reportage filmico sull’Adunata si inserisce all’interno del programma delle esercitazioni pratiche del Corso di base di Reportage Audiovisivo.

I giovani allievi che seguiranno l’Adunata sono: Eva Bearzatti, Manuel De Pandis, Fabio Fusillo, Eleonora Gasparotto, Flaminio Muccio, Chiara Napoli, Giorgio Santise.