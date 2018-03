TERRENI ABBANDONATI: A PIANELLA SCATTA L’ORDINANZA

CRONACA. PIANELLA. Con la stagione primaverile riemerge puntualmente il problema della pulizia delle aree a ridosso delle strade comunali. Molto spesso si tratta di terreni privati, abbandonati all’incuria da parte dei proprietari e che comportano disagi legati all’igiene, alla salute pubblica nonché un alto rischio di propagazione degli incendi. Per tali ragioni, in prossimità dell’avvio del cronoprogramma di sfalcio delle erbe, il comune di Pianella, già dal giugno scorso, ha emesso un’ordinanza per la pulizia di tutte quelle aree confinanti con strade pubbliche o a uso pubblico, rivolta sia ai frontisti che ai proprietari di case e amministratori di stabili con annesse aree a verde. L’ordinanza avrà effetto per tutto il periodo estivo proprio per garantire costanti interventi di manutenzione. Sarà il comando di polizia municipale a controllare il rispetto della stessa, potendo comminare sanzioni da 50 a 500€.