CADE DA MURO NEL PESCARESE, GRAVE 56ENNE

PESCARA. Un 56enne di Pescara è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale del capoluogo adriatico per le lesioni riportate in seguito ad una caduta avvenuta ieri a Loreto Aprutino (Pescara). Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, l'uomo avrebbe fatto un volo di alcuni metri, dopo essere precipitato, sembra da un muro adiacente ad un'abitazione rurale di sua proprietà. Soccorso, l'uomo è stato trasportato in ospedale. Nelle prossime ore verrà sottoposto ad intervento chirurgico. Non è chiaro cosa stesse facendo il 56enne prima di cadere. Con lui al momento dell'incidente c'erano alcuni parenti. Sul posto sono intervenuti i militari della Compagnia di Montesilvano.