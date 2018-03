PIANELLA : AL VIA LAVORI PER DEPURATORE DI CONTRADA CONOSCOPANE

PIANELLA. Il 14 maggio la società CPL Concordia, aggiudicataria della gara di appalto indetta da ACA S.p.a., inizierà i lavori di costruzione del nuovo depuratore di c.da Conoscopane per un importo di € 184.391,55.

«Si tratta di un intervento tanto atteso quanto fondamentale per la nostra cittadinanza – spiega il Sindaco di Pianella Sandro Marinelli – poiché l’opera, che anticipa altri interventi strutturali in materia di depurazione previsti nell’ultima programmazione regionale, consentirà di superare una criticità ormai cronica di un’area a vocazione produttiva estremamente strategica per la sua prossimità ai nodi autostradali».

«Il finanziamento al quale si riferisce l’intervento di costruzione di questo depuratore – aggiunge il primo cittadino - era in realtà già stato previsto dall’ATO alcuni anni orsono, ma per svariate ragioni tecnico-amministrative finora non si era riusciti a concretizzarlo, lasciando priva di una essenziale struttura la principale area artigianale –industriale della nostra città».