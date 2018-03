TERAMO; BANDO GARA PER PONTE SU FIUME PIOMBA

TERAMO. È stato pubblicato il bando di gara d'appalto per il collegamento viabile e ciclopedonale delle aree marine di Silvi (Teramo) e Città Sant'Angelo (Pescara): l'importo della gara, che scade il prossimo 8 giugno, è di un milione e 400 mila euro. La spesa complessiva per l'intervento è di due milioni di euro, coperti da finanziamenti regionali rientranti nell'ambito della programmazione del Piano triennale delle opere pubbliche. L'opera, che si inserisce nel cosiddetto Corridoio verde sul territorio teramano, scaturisce da un protocollo d'intesa siglato tra le Province di Teramo e Pescara e i Comuni interessati, con il quale è stata assegnata all'Ufficio tecnico della Provincia di Teramo la progettazione completa dell'intervento, dal progetto preliminare fino all'esecutivo, per la realizzazione del ponte e della relativa rete viaria di collegamento. Il ponte - in cemento armato per il passaggio degli autoveicoli e con una parte riservata alla pista ciclo-pedonale - sorgerà in parallelo rispetto all'attuale passante ferroviario e dovrà essere realizzato in un anno a partire dalla consegna dei lavori alla ditta aggiudicatrice.