INCIDENTI LAVORO: CADE DA TETTO CAPANNONE, MUORE OPERAIO ROMENO

L’AQUILA. Un operaio romeno di 40 anni, A.J., e' morto dopo essere stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale San Salvatore dell'Aquila per un trauma cranico e spinale causato dalla caduta dal tetto di un capannone. Il grave incidente sul lavoro e' avvenuto nella tarda mattinata sul capannone dell'Agriformula dove ieri si e' concluso il Salone della Ricostruzione, nella frazione di Bazzano. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, l'operaio sarebbe precipitato da un'altezza di 10 metri circa a causa del cedimento della copertura del tetto della struttura. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 in elicottero. L'uomo e' morto dopo poco il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante della Questura e gli ispettori della Asl. Il capannone verra' utilizzato nei prossimi giorni per ospitare gli alpini in occasione dell'88/esima adunata nazionale.