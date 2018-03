AGENDA DIGITALE, LOLLI: «ALL'AQUILA DATA CENTER PER CENTROSUD»

CRONACA. L’AQUILA. «La città dell'Aquila ha tutte le carte in regola per avanzare la candidatura ad ospitare il Data Center della Pubblica amministrazione». Lo afferma il vicepresidente della Giunta regionale, Giovanni Lolli, esprimendo il proprio parere sulla proposta avanzata dal consigliere comunale dell'Aquila Ettore Di Cesare. «Sono d'accordo con Di Cesare - dice Lolli - questa attrezzatura collocata nella nostra città potrà portare un valore aggiunto di carattere strutturale». Le condizioni perché ciò si verifichi ci sono tutte, «a cominciare dagli standard climatici, dal fatto che la città dell'Aquila sia attraversata dalle principali reti di connessione e la particolarità e la qualità di tanti soggetti già presenti: l'Università, il Gran Sasso Science Istitute, il Laboratorio dell'Infn, la stazione di Telespazio, Thales Alenia, Micron, LFoundry e altre aziende e centri dell'Ict». La Regione Abruzzo, assicura Lolli, «è pronta a fare la sua parte; ovviamente si dovrà fronteggiare una concorrenza molto forte, a partire da quella rappresentata dall'area romana. Ma anche utilizzando il 5% dei fondi della ricostruzione per lo sviluppo economico se saremo in grado di mettere in campo una proposta seria potremo avere buone possibilità».