RITROVATO ANZIANO SCOMPARSO: «STO BENE QUI, NON VOGLIO TORNARE»

AVEZZANO. Trovato vivo e in buone condizioni di salute un anziano di 88 anni scomparso dalla sua abitazione di Balsorano, in provincia dell'Aquila, nel primo pomeriggio dell'altro ieri. Era in un bivacco di montagna e alla vista dei soccorritori si è stupito di avere destato tanto allarme ed ha aggiunto di trovarsi bene dove stava e che la sua intenzione sarebbe stata quella di tornare a casa quando ne avrebbe avuto voglia.

L'allarme era stato dato dalla figlia dell'uomo. Le squadre di soccorso lo aveva cercato anche con un elicottero. Impegnati vigili del fuoco, corpo forestale dello stato, soccorso alpino della guardia di finanza, carabinieri della compagnia di Tagliacozzo e volontari che avevano battuto tutta la zona sopra Balsorano perlustrando anfratti, pozzi e burroni alla ricerca dell'uomo oggi trovato a 1200 metri di altezza, in località 'Sambucito' del comune di Balsorano. Gli accertamenti si concentrano ora sui motivi dell'allontanamento da casa.