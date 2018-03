STALKING: PERSEGUITA BALLERINA,40ENNE ARRESTATO NEL TERAMANO

GIULIANOVA. Messaggi, telefonate, appostamenti fuori dal luogo di lavoro e sotto casa di una ballerina di cui si era invaghito, sono costati ad un 40enne marchigiano l'arresto per stalking da parte dei Carabinieri di Giulianova, in provincia di Teramo. L'uomo ha sostenuto di avere avuto con la donna un legame sentimentale del quale non aveva mai accettato la fine; lei ha negato e, quando per l'ennesima volta lo ha trovato sotto casa ad aspettarla, ha chiamato le forze dell'ordine. Lui ha seguito in caserma i Carabinieri per gli accertamenti ma, una volta uscito, si è presentato di nuovo sotto l'abitazione della donna che ha chiesto ancora una volta ai Carabinieri di intervenire. Da qui l'arresto su disposizione del Pm della Procura di turno.