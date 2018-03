INCIDENTI LAVORO: LIEVI USTIONI PER SOMMOZZATORE ROSPO MARE

TERMOLI. Un sommozzatore è rimasto ferito ieri durante l'attività sulla piattaforma petrolifera 'Campo Rospo Mare', situata al largo della costa molisana. L'operatore - a quanto si è appreso - era impegnato in una saldatura. Soccorso dai compagni di lavoro, è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Pescara per essere medicato. L'uomo ha riportato delle ustioni ma, fortunatamente, le lesioni riscontrate non sono risultate gravi.